In Bochum sind zwei weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Das hat uns die Stadtverwaltung gesagt. Die Toten sind ein 88-jähriger Mann, der an dem Virus verstorben ist. Außerdem ist eine 98-jährige Frau mit Corona verstorben. Damit gibt es jetzt in Bochum insgesamt 54 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. 42 Menschen sind an Corona verstorben.

Inzidenz weiter gesunken

Insgesamt gibt es seit Montag (7.12.) wieder mehr neue Corona-Infektionen, nämlich 92. Aktuell sind jetzt 765 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 91 Bochumerinnen und Bochumer mit Corona liegen im Krankenhaus - elf mehr als noch am Montag (7.12.), davon 27 auf der Intensivstation. Der Großteil der Intensiv-Patienten wird künstlich beatmet. Die Zahl der Infektionen in den letzten sieben Tagen (pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner) ist weiter gesunken. Sie liegt jetzt bei 144,6.

Quelle: Radio Bochum