Lange war darüber spekuliert worden, ab Samstag, 10. Oktober, ist es soweit: Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) startet auch in Bochum mit einer Infekt-Sprechstunde in ausgewählten Arztpraxen.



Telefonische Anmeldung ist nötig

Patienten mit klassischen Infekt-Symptomen wie etwa Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden können sich dann – nach telefonischer Anmeldung – zwischen 9 und 13 Uhr an eine der diensthabenden Praxen wenden. Jeweils zwei Bochumer Arztpraxen werden dafür an den vier Oktober-Samstagen zur Verfügung stehen.

Das zusätzliche Angebot wurde angesichts der bevorstehenden alljährlichen Erkältungs- und Grippesaison sowie der erwarteten weiter steigenden Zahl der Corona-Infektionen im Herbst und Winter eingerichtet. Dieser Service der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte werde nach Bedarf und lokalem Infektionsgeschehen angepasst, so die KVWL. Das bedeute, dass nicht überall und an jedem Samstag Praxen die Infekt-Sprechstunden anbieten.

Wann welche Praxen geöffnet sind, erfahren Patienten unter www.kvwl.de/coronavirus sowie telefonisch über den Patientenservice unter Tel.: 116117.



Im Oktober bieten folgende Praxen die Infekt-Sprechstunde an:

10. Oktober:

Gemeinschaftspraxis Thomas und Henriette Kröger, Hattinger Straße 334, Tel.: 0234/43602.

Praxis Dr. med. Regina Mertens, Hasselbrinkstraße 29, Tel.: 0234/28236

17. Oktober:

Praxis Ira Zimmermann Wasserstraße 174, Tel.: 0234/301639

Praxis Dr. med. Sabine Lorenz, Rosenbergstraße 90, Tel.: 0234/854144

24. Oktober:

Gemeinschaftspraxis Dres. med. Bühlbecker und Uhlig-Krömeke, Brenscheder Straße 42, Tel.: 0234/76363

Praxis Bernhard Scholten, Alte Wittener Straße 13, Tel.: 0234/350115

31. Oktober:

Praxis Dr. Kenan Katmer, Bruchspitze 23, Te.: 357374

Gemeinschaftspraxis Dres. med. Altgassen und Kollegen, Kemnastraße 18, Tel.: 02327/31692.