Seit Jahr und Tag werden Menschenansammlungen registriert.

Aufzuzählen, wo überall massenhaft Menschen aufeinander treffen, das würde hier sicher eine Endlosliste ergeben.

Dass sich erst seit „Corona“ bezüglich der Hygiene und den damit verbundenen Hygienevorschriften etwas getan hat, ist unverständlich. Warum eigentlich nicht schon vorher?

Hätten Desinfektionsspender oder -säulen nicht schon längst „Gesetz“ sein müssen? Wenn ich beobachte, wie an den Obst- und Gemüseständen beim Discounter oder im Supermarkt die frische Essware begrapscht, manchmal sogar zerdrückt und zurückgelegt wird, könnt´ mir speiübel werden.

Meiner Ansicht nach müssen da, wo sich Menschen länger aufhalten, ständig ein und ausgehen, Desinfektionssäulen oder ähnliches stehen. Im Lebensmittelbereich auf jeden Fall - und da, wo Speisen ausgegeben werden, allemal.

Ich erinnere mich, dass im Kurhaus, in der Reha, vor dem Speisesaal eine Desinfektonssäule den Eingangsbereich fast versperrte.

Warum dann nicht auch den Speisesaal/-raum des Hotels? Weiß ich, ob der Gast, der sich neben mir am Buffet bedient, nicht vorher noch auf der Toilette war und sich vielleicht die Hände nicht gewaschen hat. Mal so frei Schnauze gesacht: Erst Finger an´e Fott, anschließend Fingerfood. Geht gar nicht, oder?

Denke doch nur mal an die Beengtheit im Flugzeug. Nicht nur, dass man beinahe aufeinander sitzt, kann man als Frau auf der Toilette nicht oder nur unter größter Anstrengung im Stehen Pipi machen. Weißt was ich mein´ ?? Auf jeden Fall macht Desinfektion im Flieger richtig Sinn.

Man muss mit dem Zeug ja nicht gleich komplett alles

einnebeln.