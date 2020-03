Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit: Auch in Bochum gibt es seit dem heutigen Mittwochnachmittag, 4. März, den ersten bestätigten Corona-Fall.

Am frühen Abend teilte die Stadt auf einer Pressekonferenz Einzelheiten mit: So sei ein 68-jähriger Mann aus Bochum-Stiepel leicht erkrankt und befinde sich seit Montag auf Anraten des Gesundheitsamtes freiwillig in häuslicher Quarantäne. Auch seine Ehefrau wurde getestet, das Ergebnis steht noch aus. Sie befindet sich mit in Quarantäne.

Betroffener suchte zunächst telefonisch Hilfe

Der betroffene Rentner hatte sich am 2. März bei seinem Hausarzt telefonisch gemeldet. Dieser hat ihn an das Bochumer Gesundheitsamt verwiesen. Über die Hotline wurde eine erste Abfrage gemacht, die den Verdacht auf eine mögliche Infektion erhärtete. Der anschließende Test durch das Gesundheitsamt war positiv.

Im Skiurlaub in Südtirol angesteckt

Das Ehepaar, so die Einschätzung der Stadt, habe vorbildlich gehandelt und sich telefonisch informiert, als erste Symptome (Husten und Fieber) auftraten. Vorsorglich sei es in seiner Wohnung geblieben und haben Kontakt zu anderen vermieden. Die Frau war nur einmal einkaufen. Nach Einschätzungen des Gesundheitsamtes sind daraus keine weiteren Maßnahmen abzuleiten. Beide waren zuvor im Skiurlaub in Südtirol und haben sich dort mutmaßlich infiziert.

Das Gesundheitsamt hält weiterhin Kontakt zu den Betroffenen. Schutzmaßnahmen, um die Weiterverbreitung zu vermeiden, wurden eingeleitet.

Städtische Hotline weiter geschaltet

Das städtische Informationstelefon ist unter der Rufnummer 0234 / 910 - 55 55 täglich von 8 bis 16 Uhr zu erreichen. Dort werden alle Fragen zu Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln beantwortet.