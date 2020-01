Jedes Jahr sterben weltweit vermutlich 290.000 Menschen und 645.000 Menschen

an Atemwegserkrankungen.

(laut Studie)

Alleine in Deutschland kostet die "Influzenza" ( Grippe) 25.000 Menschen das Leben -

laut Robert- Koch- Institut - und das pro Jahr.

Das ist eine hohe Zahl von Todesfällen.

Besonders ältere Menschen ,chronisch Kranke, Schwangere und medizinisches

Personal sind betroffen.

Erstaunlich:

Kaum ein Mensch läuft dann mit Mundschutz durch die Gegend .

Aber die Angst beim Coronavirus geht um .

Ausverkaufte Atemmasken - erste Panik.

Ich denke die Gefahr in unserem Land ist zur Zeit noch "gering".

Wachsamkeit ist natürlich gefordert - aber Angesichts unserer Zahlen

für Grippetote - bleib ich einfach erst einmal besonnen.

Liebe Grüße in die Runde.

Bleibt "Wachsam" - " Gesund "- aber auch "Besonnen".