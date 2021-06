Keine Erstimpfungen mehr trotz Aufhebung der Impfpriorisierung :

Mehr Zweitimpfungen bringen Erstimpfungen in Stocken aber natürlich ist es auch wichtig das genug Impfstoff für Zweitimpfungen vorhanden ist.

Am kommende Montag sind in den Impfzentren des Landes keine Termine für Erstimpfungen vorgesehen.

Bis Mitte Juni wird es keine Termine für Erstimpfungen geben. Sämtliche Terminfenster werden rechtzeitig bekannt gegeben so NRW Gesundheitsminister Laumann.

Keine Puffer mehr das klingt erst einmal nicht so gut .Die Lagerbestände beinahe nahezu vollständig aufgelöst. Dennoch klingt das für mich nach einer guten Planung die Zweitimpfungen stehen an. Sind die erst einmal vom Tisch heißt das ...

Wer möchte bekommt seinen Piks.

In diesem Sinne:

Schauen wir hoffnungsvoll / positiv in die Zukunft und glauben an einen Herbst der uns wieder ein freies Leben ermöglicht.

Quelle:

mdr