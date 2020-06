Aufreger ....

Beratungsstellen gegen Missbrauch sind landesweit unterfinanziert?

Jugendämter auch?

Kein Wunder das es schwere Missbrauchfälle wie Lüdge,Bergisch Gladbach

und Münster gibt.

Ganz NRW zeigt sich erschüttert was hier abgeht.

Rund eine Million Kinder geraten jährlich in Not.

Kaum Personal?

66 Fälle pro Mitarbeiter?

In der Regel nicht einmal Profis im Erkennen von Alarmsignalen der Kids,

was lese ich denn da?

Bei mir gehen gerade alle Sirenen an.

Anmerkung für die Politik:

Ich sag es mal so...

Wir im Pott fordern mehr Kohle.

Genug Geld um Kindern das zu ersparen was scheinbar zum Volkssport

wird ,Missbrauch,Vernachlässigung und Misshandlung.

Lasst doch Kinder, Kinder sein.

Es ist für alles Geld da ,spart nicht an der falschen Stelle.