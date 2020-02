Kerzenreste sind nicht schön?

Doch ...

Übriggebliebenes Wachs lässt sich wieder beleben.

Kerzenreste bunt gemixt in eine Metalldose im Wasserbad dahinschmelzen lassen.

Dochte entfernen.

Giessform auf eine feuerfeste Fläche setzen.

Leere Toilettenpapier oder Haushaltspapierrollen sind als Giessform ideal-

weil sie sich schnell und leicht wieder entfernen lassen.

Dann noch etwas Baumwollgarn für den Docht.(oder zwei)

Den Docht an einem Zahnstocher oder ähnlichen befestigen und in die

vorbereitete Gießform hängen.

Das flüssige Wachs einfüllen und aushärten lassen.

Ergibt ...

eine Traumkerze für besondere Anlässe.

Keine Reste?

Reduzierte Kerzen nach Weihnachten kaufen und künstlerisch aufbereiten.

Wunderschön.