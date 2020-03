Eine Aktion der Bochumer Ordnungshüter macht noch einmal deutlich, dass die Bürger sich an die Anordnungen halten sollen. Dazu hat es weitere Kontrollen gegeben, damit sich das Corona-Virus nicht ausbreitet. Auch Eltern stellen immer mehr Fragen, an wen sie sich bei Problemen wenden können.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben auch am heutigen Freitag, 27. März, wieder Kontrollen in die Einhaltung des Ansammlungs- beziehungsweise Kontaktverbotes und überprüfen dabei sämtliche Park- und Grünanlagen sowie die Gewerbebetriebe durchgeführt. Am gestrigen Tag, 26. März, sind die Ordnungskräfte 70 Beschwerden nachgegangen.

Unter dem Motto: "„Wir sind für Euch da. Bleibt Ihr bitte für uns Zuhause. #stayathome“ haben die städtischen Mitarbeiter zeigt sich ein Teil der Ordnungskräfte und appelliert noch einmal daran, dass sich die Bürger an die Ausgehbeschränkungen halten sollen.

Aktuelle Zahlen zum Corona-Verlauf in Bochum



Etwas gestiegen ist die Zahl der infizierten Personen. Nach den Gestern bekanntgewordenen 180 Fällen ist die Zahl nun auf 194 gestiegen. Insgesamt werden 16 Erkrankte stationär betreut. Davon sind sieben Betroffene intensivmedizinisch versorgt. Die Zahl der Genesenen ist auf 21 gestiegen. Am heutigen Tag ist niemand verstorben.

Wichtige Beratungsstellen für Eltern



Familien benötigen in der aktuellen Corona-Krise ebenfalls Hilfe, sodass nun die städtischen Erziehungsberatungsstellen und andere Institutionen nun Unterstützung anbieten. Das passiert in der Zeit von Montag bis Donnerstag zwischen 9 bis 14 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Die Beratung findet telefonisch und in Krisenfällen auch direkt vor Ort statt.

Städtische Ansprechpartner



Nord: 0234 333–9444, E-Mail: BeratungsstelleNord@bochum.de

Ost: 0234 910–9472, E-Mail: BeratungstelleOst@bochum.de

Südwest: 0234 47695427, E-Mail: BeratungsstelleSuedwest@bochum.de

Wattenscheid: 02327 8382310, E-Mail: BeratungsstelleWattenscheid@bochum.de

Evangelisches Beratungszentrum für Ehe, Erziehungs,- und Familienfragen, Westring 26, 44787 Bochum, Telefon: 0234 9133391, Telefax 0234 9133199,

E-Mail: ebz@diakonie-ruhr.de.

Caritas-Beratungsstelle für Erziehungs- und Familienfragen, Ostermannstr. 32, 44789 Bochum, Telefon: 0234 3079055, Telefax: 0234 3079053, E-Mail: erziehungsberatung@caritas-bochum.de.

Caritas-Ehe-Familien- und Lebensberatung, Ostermannstr. 32, 44789 Bochum, Telefon: 0234 3079030, E-Mail: ehe-lebensberatung@caritas-bochum.de.

Auch der Landesverband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV NRW) richtet ab Montag, 30. März 2020, eine Krisen-Hotline für Alleinerziehende ein: Unter der Rufnummer 0201 82774799 erhalten Alleinerziehende ab Montag von 10 bis 15 Uhr eine psychosoziale Beratung durch qualifizierte Ansprechpartnerinnen. Sie hören zu und nehmen Sorgen sowie Anliegen von Alleinerziehenden auf und loten Handlungsoptionen ein. Weitere Informationen unter www.vamv-nrw.de.