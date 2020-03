Die Knappschaft Kliniken beschreiten neue Wege bei der Ausbildung und Integration von Pflege-Fachkräften aus dem Ausland. Der Besuch einer hochrangingen Delegation aus Vietnam hat jetzt das Projekt 2Steps2Care eingeläutet.

Vertreter des vietnamesischen Arbeitsministeriums, einer Pflegeschule aus Ho-Chi-Minh-City und der Knappschaft Kliniken unterzeichneten einen Kooperationsvertrag im nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium in Düsseldorf.

„Mit 2Steps2Care starten wir ein Programm, das bei uns und in Vietnam nachhaltig Vorteile bringt“, sagt Andreas Schlüter, Hauptgeschäftsführer der Knappschaft Kliniken GmbH. Das Besondere daran ist, dass die Pflegeschüler zunächst zwei Jahre in ihrem Heimatland Deutsch und Pflege-Basiswissen lernen. Bei den Knappschaft Kliniken vertiefen sie dann beides in Theorie und Praxis, was hohe Qualitätsstandards nach deutschen Vorgaben sichert. „Das Curriculum ist so abgestimmt, dass die Teilnehmer nach vier Jahren einen Abschluss haben, der in beiden Ländern anerkannt ist“, betont Matthias Dieckerhoff, Pflegedirektor der Knappschaft Kliniken GmbH.

Dadurch umgeht 2Steps2Care ein Problem, das bei vielen Anwerbungsprogrammen für ausländische Pflegekräfte entsteht: Möchte der Teilnehmer am Ende der Ausbildung nicht in Deutschland bleiben, ist seine Qualifikation im Heimatland oft wertlos. Auch einer bei solchen Programmen nicht unüblichen Abbrecherquote von bis zu 50 Prozent soll so entgegengewirkt werden.

Vietnam bietet sich als Kooperationspartner an, weil die Bevölkerung ein relativ geringes Durchschnittsalter hat und an Pflege interessierte Menschen nicht viele freie Stellen vorfinden. „Es war uns wichtig, einen Mehrwert für alle Seiten zu schaffen und unsere soziale Verantwortung auch mit Blick auf das vietnamesische Gesundheitssystem wahrzunehmen“, sagt Matthias Dieckerhoff. So konnte er schnell die Unterstützung der vietnamesischen Regierung und des Landes NRW gewinnen. Die Knappschaft Kliniken haben das Programm selbst entwickelt und finanziert.

2Steps2Care fördert nicht nur die Akquise der auch bei den Knappschaft Kliniken dringend benötigten Pflegekräfte, sondern schlägt auch eine internationale Brücke und fördert den interkulturellen Dialog. Die Pflegeschulen in Bochum, Recklinghausen, Würselen und Sulzbach/Püttlingen bekommen eine Partnerschule in Vietnam – Schüler und Lehrer tauschen sich schon jetzt miteinander aus und legen so die Basis für eine gelingende Integration in Deutschland.

Im September starten die ersten 25 Vietnamesen das Kooperationsprogramm in Ho-Chi-Minh-City, ihre Partnerschule ist die am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum. Weitere 75 beginnen in den Monaten danach in Zusammenarbeit mit den anderen Schulen im Verbund. Ist das Interesse groß genug, ließen sich die Kapazitäten auch erhöhen.

Schon vor dem offiziellen Start von 2Steps2Care haben 18 junge Vietnamesinnen und Vietnamesen ihre Sprachkurse in Vorbereitung auf die Ausbildung nach deutschem Curriculum an der Bochumer Schule aufgenommen. „Wir erleben sie als freundliche, wissbegierige und äußerst lernfähige Menschen und freuen uns, sie bald bei den Kolleginnen und Kollegen auf der Station zu begrüßen“, sagt Matthias Dieckerhoff.

Die Knappschaft Kliniken GmbH steuert die sieben Krankenhausverbünde, an denen die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS) zu mindestens 50 Prozent beteiligt ist. Im Verbund aller Knappschaftskliniken werden jährlich fast 680.000 Patientinnen und Patienten versorgt. Dadurch entsteht ein Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro.

Als Tochtergesellschaft der DRV KBS ist die Knappschaft Kliniken GmbH Teil eines einzigartigen Verbundsystems. Zu diesem gehören neben der Minijob-Zentrale auch die Rentenversicherung, die Renten-Zusatzversicherung, die Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT, die Seemannskasse und ein eigenes medizinisches Kompetenznetz.