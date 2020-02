Die Stadt Bochum bereitet sich auf die weitere Ausbreitung des Coronavirus vor: Am Donnerstag, 27. Februar, hat ein Stab aus Expertinnen und Experten des Gesundheitsamtes der Stadt Bochum, der Feuerwehr, des Kommunalen Krisenmanagements und weiteren Fachämtern die aktuelle Lage besprochen und könnte im Ernstfall schnell handeln. Bisher gibt es in Bochum keinen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Corona-Virus.

Hotline ab Freitag, 28. Februar

Da viele Bochumerinnen und Bochumer Fragen haben, richtet die Stadt ab Freitag, 28. Februar, 8 Uhr eine Hotline ein. Unter der Telefonnummer 0234 / 910–5555 werden sieben Tage die Woche von 8 bis 16 Uhr alle Fragen zu Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln beantwortet.

Bei Symptomen einer akuten Atemwegsentzündung wie Fieber, Husten, Schnupfen und Halskratzen sollen sich Betroffene zunächst telefonisch an ihren Hausarzt wenden. Die hausärztliche Notfallpraxis ist unter der Rufnummer 116117 erreichbar. Diese befindet sich in Bochum im Josef Carré.

Bei lebensbedrohlichen Krankheitssymptomen muss der Rettungsdienst über die Notfall-Telefonnummer 112 gerufen werden. Beim Telefonat mit dem Rettungsdienst sollte man auf den möglichen Kontakt mit dem neuartigen Corona-Virus sowie die vorliegenden gesundheitlichen Beschwerden hinweisen.

Grundsätzlich gelten folgende Handlungsempfehlungen:

• Die Einhaltung persönlicher Hygienemaßnahmen ist sehr wichtig.

• Falls möglich, zu anderen Personen einen Abstand von einem bis anderthalb Metern einhalten.

• Händeschütteln vermeiden.

• Hände regelmäßig und gründlich mit (Flüssig-)Seife waschen, insbesondere vor dem Essen, vor Medikamenten- und Kosmetika-Anwendungen sowie nach dem Nachhause-Kommen, Kontakt mit Kranken, Naseputzen, Husten und Niesen sowie nach dem Toilettengang.

• Berühren des eigenen Gesichts (Mund, Nase, Augen) mit ungewaschenen Händen vermeiden.

• Einhalten der Husten- und Niesetikette, das heißt Abstand von anderen Personen halten und sich wegdrehen und in die Armbeuge oder ein Einmaltaschentuch niesen oder husten. Das Taschentuch danach entsorgen und anschließend gründlich die Hände waschen.

• Das Desinfizieren der Hände sollte nur in begründeten Fällen erfolgen. Dies sind zum Beispiel Tätigkeiten im Gesundheitsdienst, in Laboratorien oder bei Kontakt mit kranken Personen.