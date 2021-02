SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bringt es auf den Punkt. Anhand der aktuellen Corona- Zahlen geht er davon aus, das sich in Deutschland der Trend zum Negativen wendet. Er hält es für mehr als wahrscheinlich ,dass Deutschland vor einer neuen Pandemie stehe. Das Robert Koch Institut hatte am Samstag mehr Neuinfektionen als vor einer Woche gemeldet, auch der R -Wert stieg zuletzt leicht an. Er weist den Mutanten die Schuld zu. Der Lockdown habe die ursprüngliche Covid-19 Variante verdrängen können aber die jetzigen Maßnahmen werden für die neuen Mutanten nicht reichen. Das hieße der alte Virus wird verdrängt und eine neue Pandemie macht sich breit. Ebenso kritisiert Lauterbach dass der Impfstoff von Astrazeneca zu Unrecht in Verruf gerate. Eine schnelle Verimpfung in allen drei Priorisierungsgruppen wäre sinnvoll. Die AHA -Regeln müssen noch strenger gehandhabt werden. Das hört sich für mich nicht nach Lockerungen aus und ich denke die dritte Welle ist nicht nur in den Startlöchern sie beginnt auch nicht nur . Ich denke wir sind schon mittendrin .

Quelle: Tagesschau.de