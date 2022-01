Corona-Pause:

Starlight Express sagt alle Shows bis Sonntag ab.

Wieder einmal Zwangspause heißt es wegen einiger Krankheitsfälle.

Taser im Einsatz:

Bochumer Polizei erhält Taser-Waffen. Elektroschocker im Einsatz - die Reaktionen darauf scheinen geteilt.

Hauptbahnhof Bochum:

Die Bundes - Polizei erwischt 16-Jährigen der ein Springmesser mit sich trug. Zudem führte er Drogen mit sich.

Ausgeflippt:

Wittener flippt im Bochumer Bermudadreieck aus.

Betrunken ist ein Wittener (28) im Bochumer Bermudadreieck zweimal mit Polizisten aneinander geraten.

Am Donnerstag (6.1) musste er sich vor dem Bochumer Schöffengericht verantworten.

2-G Fahrt :

Was in Dortmund bereits am Start ist ,könnte auch an Bochumer Taxiständen funktionieren.

Das Angebot in Bochum eine 2-G Fahrt sich mit einem geimpften oder genesenden Fahrer oder Fahrerin befördern zu lassen.

Studie:

Weniger Tempo-Blitzer gibt es in unserer Stadt weitaus weniger wie in anderen Großstädten. Um so erstaunlicher das in Bochum 2021 viel mehr Bußgelder kassiert wurden als 2020.

Gestohlene EC Karte:

Mit der Aufnahme einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Unbekannten.

Er soll mit der gestohlenen EC-Karte eines Bochumers mehrere Kartenzahlungen in unterschiedlichen Geschäften in Bochum und Essen getätigt zu haben, so die Polizei.

