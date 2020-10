Möchtest du ein neues Lebensmittelprodukt essen, ohne das es vorher kontrolliert wurde?

Drückst du deinem Kind ein neues Spielzeug in die Hand ohne die ganzen Siegel und Prüfzeichen?

Sollte man das Reinheitsgebot vom Bier abschaffen?

Muss man unbedingt Tabletten so intensiv kontrollieren bis sie endlich auf dem Markt kommen?

Ich gehe mal von aus, das die Meisten die Fragen so beantworten, das sie die ganzen Kontrollen befürworten und dabei an ihr Leben denken. Ist ja auch vernünftig, oder?

Nun haben wir einen neuen Virus im Umlauf, aber trotzdem möchten viele den einfach schlucken ohne ihn genau zu kennen. Schließlich hat der Mensch schon so viele andere Viren durchgemacht und überlebt. Warum sollte es nun anders sein?

Was wir bis jetzt wissen….er ist ist anders und verhält sich anders.

Die Inkubationszeit ist ein wichtiger Faktor dabei. Der Grippevirus braucht nur ca. 1-2 Tagen bis er ausbricht. Und der Corona-Virus lässt sich Zeit und kann in den nächsten 2 Wochen genug Leute anstecken. Aber ist doch auch nicht schlimm , oder ? Wenn wir alle nun die Maske runterreißen ….tief einatmen und uns alle wieder in die Arme liegen und unsere Küsschen verteilen. Ja, dann geht es uns doch wieder gut und nichts kann uns was anhaben, oder? Gemeinsam schaffen wir es .Wenn dann die Wirtschaft komplett zusammenbricht, weil plötzlich so viele einen Krankenschein einreichen. Schließlich bleiben viele ja schon mit einer harmlosen Erkältung zu Hause. Und die Ansteckungszahlen sind halt durch die Inkubationszeit von Corona enorm höher als bei einer Grippe. Tja, und von den Toten möchte ich erst gar nicht reden. Wer „rechnen“ kann, der versteht die ganze Aufregung um den Virus. Zuerst muss , wie bei der normalen Grippe, eine Grundimmunisierung erreicht werden. Und das können wir nur erreichen, indem wir uns langsam ….so nach und nach ...anstecken. Also nicht alle auf einmal. Und dafür sorgen diese gewissen Lockdowns. Was wirklich die „da Oben“ kontrollieren ist nicht die Menschen, sondern die Ansteckungszahlen. Damit die schön niedrig bleiben und die Kurven nach Oben nicht zu steil auf einmal werden. Es muss erst mal herausgefunden werden , was genau das für ein Virus ist und wie er langfristig agiert. Lass dir also keinen Bären aufbinden von Menschen, die diesen Virus nicht ernst nehmen. ;)