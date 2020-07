Der Telefonische Besuchsdienst gehört zu den Dauerbrennern im Angebot der Bochumer Seniorenbüros: Bereits seit fünf Jahren telefonieren geschulte Telefonpaten unterschiedlichen Alters regelmäßig mit Senioren – und plaudern mit ihnen über Gott und die Welt. Das Projekt wird federführend von Christine Drüke vom Seniorenbüro Mitte und Kathrin Engel vom Seniorenbüro Ost betreut, richtet sich aber an Interessierte aus dem gesamten Stadtgebiet – inklusive Wattenscheid.

Das Prinzip ist einfach: Einmal in der Woche telefonieren Pate und Senior zu einem verabredeten Zeitpunkt etwa eine Stunde miteinander. Dabei, so haben Drüke und Engel die Erfahrung gemacht, kommen beide Seiten auf ihre Kosten: „Die Senioren haben viel erlebt und viel zu berichten und freuen sich, mit einer anderen Person darüber in Austausch treten zu können. Häufig nutzen Senioren unser Angebot, die in ihrer Familie in ein festes soziales Netz eingebunden sind, sich aber neue Bekanntschaften wünschen.“ - Der Tag sei schließlich lang und wolle sinnvoll ausgefüllt werden.

In Zeiten der Corona-Pandemie haben viele noch ein ganz anderes Problem. „Das Tragen der Maske in der Öffentlichkeit“, weiß Christine Drüke aus Gesprächen mit Senioren, „verleidet vielen den gewohnten Plausch beim Bäcker oder im Supermarkt.“ Da ist der Kontakt am Telefon eine gute Alternative, bei der eine Ansteckung mit dem Virus ausgeschlossen ist. Senioren, die weder Zeit noch Lust haben, Treffpunkte im Stadtteil aufzusuchen, nutzen ebenfalls gern den Telefonischen Besuchsdienst.

Geschulte Ehrenamtler stehen in ausreichender Zahl bereit – interessierte Senioren sollten also zum Hörer greifen und sich beim Seniorenbüro Mitte oder Ost weitere Informationen geben lassen.

Kontakt

- Informationen erteilt das Seniorenbüro Mitte unter Tel.: 92786390 oder das Seniorenbüro Ost unter Tel.: 54476500.