Der Beipackzettel informiert ausführlich über das entsprechende Arzneimittel ,seine Wirkung und mögliche Risiken, damit du sie richtig anwendest. Du nimmst auch täglich deine Medikamente ein?

Du musst darauf Vertrauen das alles okay ist ? Hinterfragen wir da lange die Folgeschäden bei unserer Einnahme? Ich denke wir sehen eher den Nutzen. Lebensqualität versuchen wir zu gewinnen unser Leben zu verlängern. Ich lese selten Beipackzettel jetzt nachdem AstraZeneca scheinbar etwas in Ungnade fällt mache ich es.

Was kann mich nicht alles erwischen und viele andere hat es schon ...

Aber meine Bedenken sind schnell zerstreut weil meine Medikamente mir das tägliche Leben nicht nur erleichtern sondern es auch schützen.

Ich liebe das Leben und möchte es solange wie möglich genießen. Ich denke nicht das ich etwas falsches sage wenn ich behaupte:

Ich habe Vertrauen in die Medikamente - ich habe Vertrauen zu den Impfstoffen die auf dem Markt sind.

Ich lasse mich nicht verunsichern.