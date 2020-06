Ab in den Urlaub ist nicht so schnell .

Corona hat uns fest im Griff.

Beherbergungsbetriebe in Bayern dürfen keine Gäste mehr aufnehmen ,die

aus einem Landkreis einreisen ,in dem die Zahl der Neuinfektionen in den

zurückliegenden sieben Tagen bei 50 pro 100.000 Einwohner liegt.

Gästen aus Ostwestfalen wurden die Zimmer verweigert.

Usedom schickt die Gäste heim.

Rückblick:

NRW -Ministerpräsident kämpft seit Monaten für zügige Lockerungen.

Nun muss er einen Lockdown verkünden.

Ein zu großes Risiko gefahren Herr Laschet ?

Was tun bei einer Reise?

Prüfen:

Wieviel Infizierte?

Quote Ort und Umfeld?

Kurz vor knapp buchen?

Abstand möglich?

Haus und allein?

Einsamer Strand?

Und Desinfektionsmittel satt im Koffer.

Die Räumlichkeiten nachdesinfizieren.

Einkäufe im Kofferraum.

Keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Möglichst wenig Kontakte.

Abstandsregeln einhalten.

Ärztliche Versorgung?

Hausapotheke im Schlepptau.

Mundschutz zum täglichen Wechsel.

Fieber messen ?

Immer Abreisebereit?

Corona- Test danach ?

Oder gleich einen Corona - Test bei Anreise?

Ja,das klingt doch richtig entspannt oder?

Ist das Urlaub?