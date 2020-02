Wie wär´s denn mal mit Ingwer?

Dass man dem Ingwer antientzündliche Wirkung nachsagt .. wer hat davon noch nicht gehört?

Also ich mag ihn – aber auch erst, seit ich von dieser und der antiviralen Wirkung erfahren habe. Ansonsten erinnert mich der Ingwer, vom Geschmack her, eher an Seife oder Wellness ..

Aber noch etwas zur „Vorsorge“. Ich versorge mich gerne mit Vitaminen, besonders im Winter, in der erkältungsanfälligen Jahreszeit.

Oft füge ich dem abgekühlten Ingwertee noch frisch gepressten Organgensaft zu oder den Saft einer Limette. Zudem nehme ich täglich eine „Kurkuma-Kapsel“ ein …

Ob sich mit Ingwer & Co. der Corona-Virus vom Leibe halten lässt – keine Ahnung, aber einen Versuch ist es doch wert. Auf jeden Fall möchte ich weiterempfehlen (ohne als Klugschisser zu erscheinen), über eine gesunde Lebensweise nachzudenken.

Abwehrkräfte zu stärken, kann nicht verkehrt sein, sowie das häufige Händewaschen nicht verkehrt sein kann. Mit übertriebener Desinfektion dem Körper zu signalisieren, dass es für ihn keine Bakterien gibt .. hm .. ich weiß nicht ...