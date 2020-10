...oder besser „ In Deutschland geht der Toilettenpapierrollen -Verkauf rapide runter“ .

So oder ähnlich sollte in der nahen Zukunft die Schlagzeilen heißen.

Erst heute morgen kam ich in einem Laden und schon wieder ….alle Toi-Rollen ausverkauft. Eigentlich gut. So sollte es in der Zukunft sehr häufig vorkommen. Die Leute tun immer so umweltbewusst. Aber irgendwie scheinen sie sich nicht zu fragen woher wohl das gute Klopapier stammt. Und wieviele Bäume dafür gefällt werden. Nun müßten alle Hausbesitzer mithelfen. Alle zukünftigen Neubauten sollten als Standard ein Bidet eingebaut bekommen. Wer sein Bad/ WC neu modernisieren möchte, dann bitte mit Bidet. Wer schonmal Urlaub in asiatischen Ländern gemacht hat, der weiß die Vorzüge von so einem Dusch-WC zu schätzen. Und dann fühlt sich der Deutsche nicht nur sauber , sondern ist es auch ;) Und der größte Aspekt macht er dann sogar noch nebenbei…..“seine“ Umwelt zu schützen und die Ressourcen nicht unnötig ins Klo zu werfen...Außerdem hat er dann endlich einen neuen Platz für sein Handy ;)