Der Impfstoff-Hersteller Biontech-Pfizer wird doppelt so viel Corona-Impfstoff an Deutschland und die anderen EU-Staaten liefern als bisher geplant.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte am Freitag in Brüssel mit, der Kauf von weiteren 300 Millionen Impfdosen durch die EU sei vertraglich vereinbart worden - zusätzlich zu den bereits bestellten 300 Millionen Einheiten. 75 Millionen Dosen davon sollten bereits im zweiten Quartal 2021 zur Verfügung stehen, so die EU-Kommissionschefin.

Der neue Vertrag ist nach Klagen über Knappheit von Impfstoff in Deutschland und anderen EU-Staaten zustande gekommen. Sowohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als auch die EU-Kommission standen in der Kritik. Das Biontech/Pfizer-Präparat war am 21. Dezember als erster Corona-Impfstoff in der EU zugelassen worden.

Quelle: Pressemeldungen