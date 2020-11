2021 still begrüßen.

Kein Feuerwerk zum Jahreswechsel?

Früher als üblich beginnt 2020 die Debatte über ein Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk in der Silvesternacht. Sprachen wir im letzten Jahr noch von Feinstaub ,die Gegner von Böllern auf den Plan riefen ,ist es in diesem Jahr - wie sollte es auch anders sein - die Corona-Pandemie.

In den Medien wird viel diskutiert.

Bereits seit November ächzen Krankenhäuser mitunter unter der Last von Covid-19 Patienten. Ein Silvesterfeuerwerk würde unsere Kliniken zusätzlich belasten.

Neuinfektionen verhindern ist ein wichtiger Schritt.

Deshalb:

Nehmen wir doch Wunderkerzen um Mitternacht.

Begrüßen wir 2021 im Zeichen der Hoffnung.

Hoffen wir auf ein Wunder das die Pandemie ein Ende hat und niemand mehr Sterben muss.

In diesem Sinne ...

Zeigt keine Trauer wenn es kein Feuerwerk geben wird.

Das 'Fünkchen" zum Jahreswechsel heißt

Hoffnung.