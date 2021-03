Der nächste Nordic-Walking-Kurs für Anfängerinnen von "Aktiv gegen Brustkrebs e.V." soll am 13. April 2021 starten - natürlich unter Beachtung der dann geltenden Corona-Schutzbestimmungen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Dieser Kurs für Brustkrebspatientinnen und Patientinnen des Augusta Bochum mit gynäkologischen Krebserkrankungen wird von "Aktiv gegen Brustkrebs e.V." in Zusammenarbeit mit dem VFL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. angeboten. Beginn am 13. April: 18 Uhr; Leichtathletikplatz hinter dem Ruhrstadion Bochum, 8 Einheiten zu je 90 Min. Informationen und Anmeldung: Wolfgang Neumann Tel: 0151 21231025.