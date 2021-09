12.September 2021

Die Inzidenz in NRW ist gesunken. Das Robert-Koch-Institut informierte am Sonntag das Bundesland habe einen Wert von 100,8 (Stand 0 Uhr ) Mit Abstand größter Hotspot in NRW ist die Stadt Wuppertal mit einer Inzidenz von 218,3 gefolgt vom Kreis Lippe der mit 166,9 auf Platz 2 der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen steht. Die geringste Inzidenz wird aus dem Kreis Wesel gemeldet (48,0).

Quelle:

wa.de