Obacht:

Ein Mann in Bochum -Gerthe hat einen ungebetenen Gast vor seiner Wohnungstür. Dieser stellte sich als Mitarbeiter der Telecom vor. Der Mann an der Tür habe nach Internet -und Telefonstatus gefragt, ebenso versuchte er Informationen über Strom - und Gasanbieter zu erhalten. Im Gegenzug lockte er mit Preisersparnissen. Das kam dem Bochumer seltsam vor und er klärte den Fall mit der Telecom ab. Der vermeintliche Telecom-Mitarbeiter war keiner. ,,Üblicherweise tragen die Vertriebsmitarbeiter z.B graue bzw .Magenta -farbene Polo - Hemden und schwarze Jacken mit

T (elekom) -Logo", so ein Sprecher. Sie führen einen entsprechenden Ausweis mit sich, der offen auf Brusthöhe getragen werde.

Vorsicht vor dem seltsamen Besucher - es muss sich um eine Masche handeln.