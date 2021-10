Der nächste Online-Themenabend des Vereins „Aktiv gegen Brustkrebs“ und des Brustzentrums Augusta Bochum findet am Montag, 25. Oktober 2021, ab 18 Uhr statt. Es wird Informationen und Tipps zum Umgang mit Nebenwirkungen der Therapie bei Brustkrebs und gynäkologischen Krebserkrankungen geben. Apothekerin Dr. Inka Krude (Alte Apotheke 1691, Bochum) wird auf die möglichen Probleme während der Chemotherapie, nach einer Operation oder während und nach der Bestrahlung eingehen.

Was kann man bei auftretenden Nebenwirkungen tun, wie erkennt man sie und kann sie von anderen Erkrankungen abgrenzen? Patientinnen sollen erkennen, was eine Nebenwirkung ist und wann ihr Arzt wissen muss, dass gewisse Nebenwirkungen auftreten. Die Expertin wird Brustkrebspatientinnen und Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen sowie deren Angehörigen viele nützliche Tipps geben, um gut durch die Zeit der Chemotherapie zu kommen; sie wird auch erklären, wie die Chemo den Körper auch noch Monate nach der Chemo verändern kann und wie man hier als Patientin reagieren kann.

So kann man am Online-Themenabend teilnehmen: Bitte melden Sie sich per E-Mail über kontakt@aktivgegenbrustkrebs.de an. Sie erhalten dann den Zugangslink zum Zoom-Meeting. Kamera und Mikrofon am jeweiligen Endgerät sind erforderlich, das Meeting ist am 25. Oktober schon ab 17.30 Uhr erreichbar, sollten technische Fragen bestehen.

Mit dem Zugangslink erhalten die Angemeldeten auch eine "Notfall-Telefon-Nummer" - falls am Meeting-Tag Fragen zur Anmeldung auftauchen.

www.aktivgegenbrustkrebs.de