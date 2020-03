Auch heute, Freitag, 27. März, hat wieder der Stab aus Experten des Gesundheitsamtes, der Feuerwehr, des Kommunalen Krisenmanagements und weitere Fachämter die aktuelle Lage zum Corona-Virus besprochen. Der Krisenstab tagt täglich seit genau einem Monat. In Bochum sind aktuell 194 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Zahl der Genesenen ist auf 21 gestiegen. 16 Personen werden derzeit stationär behandelt, davon sieben intensiv.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren jeden Tag die Einhaltung des Ansammlungs- beziehungsweise Kontaktverbotes und überprüfen dabei sämtliche Park- und Grünanlagen sowie die Gewerbebetriebe. Die Ordnungskräfte sind alleine gestern (26. März) 70 Beschwerden nachgegangen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage durch das Corona-Virus entstehen bei vielen Eltern in Bochum verschiedene Fragen. Um auch dort gezielt helfen und beraten zu können, bieten die städtischen Erziehungsberatungsstellen und andere Institute verschiedene

Unterstützungsangebote an.

Um Familien in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen, bieten die städtischen Erziehungsberatungsstellen in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 9 bis 14 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr telefonische Beratung und in Krisenfällen auch weiterhin persönliche Beratung an. Die Fachkräfte möchten auch Kinder, Jugendliche und Familien mit hilfreichen Informationen rund um das Thema Umgang mit dem Corona-Virus unterstützen.

Krisenhotlines für Eltern



Die städtischen Erziehungsberatungsstellen sind erreichbar unter:



Nord: 02 34 / 333 – 94 44, E-Mail: BeratungsstelleNord@bochum.de

Ost: 02 / 34 910 – 94 72, E-Mail: BeratungstelleOst@bochum.de

Südwest: 02 34 / 47 69 54 27, E-Mail: BeratungsstelleSuedwest@bochum.de

Wattenscheid: 023 27 / 83 82 310, E-Mail: BeratungsstelleWattenscheid@bochum.de

Ebenfalls beraten auch konfessionelle Beratungsstellen. Diese können auch telefonisch oder

per Mail kontaktiert werden: