Eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema Patchwork Familie sucht interessierte Men-schen. Denn Patchwork hört sich bunt an – für die betroffene Familie bedeutet es aber Ar-beit und oft auch Probleme. Die „Nähte“ sind zu eng, es zwickt hier und da und irgendwie passt es nicht ganz! Der neue Partner kann sich nicht mit den Kindern arrangieren, die Exfreundin legt dem Glück Steine in den Weg… In der neuen Gesprächsgruppe werden die Herausforderungen, Belastungen aber auch Perspektiven besprochen. So können die „Nähte“ wieder gestärkt werden!!! Interessierte melden sich bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle des Paritätischen, Alsenstr. 19a, 44789 Bochum.

Telefon: 0234/5078060 oder Mail: selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org

Foto von Unsplash, Karen Maes