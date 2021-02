„Wir setzen seit Beginn der Corona-Pandemie noch stärker auf digitale Angebote als zuvor“, betont Dr. Nataliya Tikhonova vom Seniorenbüro Süd. Doch auch das gute, alte Telefon erlebt in Zeiten der Kontaktbeschränkungen eine Renaissance, wenn es darum geht, neue Gruppenangebote zu etablieren.

So ist die Gründung einer „Schachgemeinschaft auf Distanz“ geplant, die sich digital oder am Telefon zusammenfindet. Näheres kann im Seniorenbüro Süd erfragt werden; Informationen gibt es auch im neuen Kontaktblatt des Seniorenbüros, das soeben erschienen ist.

Ab sofort gibt es immer am Dienstagvormittag einen Online-Englisch-Club, stilecht als „Senior's Online Conversation Club“ bezeichnet. „Das Angebot“, erläutert Nataliya Tikhonova, „richtet sich an alle, die ihr Englisch anwenden und verbessern möchten.“ Wer noch keine Erfahrungen mit Webkonferenzen hat, sollte sich dadurch nicht von der Teilnahme abhalten lassen, wie die Mitarbeiterin des Seniorenbüros erläutert: „Wer Unterstützung benötigt, kann sich telefonisch an unser Büro wenden. Unsere Übungsleiter sind auch denen behilflich, die in anderen Zusammenhängen an Online-Treffen teilnehmen möchten und dazu Fragen haben.“

Infos

Das Seniorenbüro Süd ist montags bis freitags unter Tel.: 773 16 550 oder per E-Mail an: tikhonova@ifak-bochum.de erreichbar.

Der Online-Englisch-Club findet ab sofort dienstags von 11 bis 12 Uhr statt. Weitere Auskünfte können telefonisch erfragt werden.

Das Kontaktblatt ist beim Seniorenbüro Süd erhältlich, und zwar in gedruckter und digitaler Form. Alle Infos dazu gibt es am Telefon oder per E-Mail.