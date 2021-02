Die Stadttochter VBW Bauen und Wohnen hat jetzt die Baustelle für das Pflegeheim Am Beisenkamp in Wattenscheid eingerichtet. Dort soll bis zum Frühjahr 2021 ein bezugsfertiges Haus mit 92 Pflegeplätzen entstehen. Davon werden 12 Plätze für die Kurzzeitpflege sein. Die Baukosten liegen bei 10 Millionen Euro. Wie ein Sprecher der Senioreneinrichtung Bochum bestätigt eine Million mehr als geplant. Der Grund: Steigende Baukosten. Bis Mitte 2021 sollen am Beisenkamp noch 18 Sozialwohnungen gebaut werden.