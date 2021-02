Kein Einzelfall :

Während unsere Kids von Kindergärten und Schulen ferngehalten werden feiert man munter auf engsten Raum.

Mal kurz über den Zaun geschaut:

Eine Feier zum zehnten Geburtstag eines Jungen mit 20 Personen hat die Polizei in Heidelberg beendet. Ausgerückt sind die Beamten wegen Ruhestörung am letzten Freitagabend. Bei ihrem Einsatz fanden die Beamten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und im Innenhof des Anwesens trotz Corona - Pandemie insgesamt 20 fröhlich feiernde Gäste vor, darunter acht Kinder .Der Vater es Geburtstagskindes und auch seinen Gästen dürfte die Feierlaune abhanden gekommen sein - für alle wird es Anzeigen geben.

Feiern:

Aber einmal ehrlich muss das sein in Zeiten der Pandemie ?