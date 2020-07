Die Zahl der Covid-19 Infektionen in Deutschland steigt verhältnismäßig leicht an laut RKI.

Seit der Corona -Krise haben sich in Deutschland 209.260 Menschen infiziert.

So eine Info der RKI am Donnerstag. Dennoch sei die Zahl der Neuinfektionen im vergangenen Monat gesunken.

Das RKI meldete 534 neue Infektionen an nur einem Tag.

Der R-Wert lag bei 1,10 (Vortag 1,02)Stand 16.06.,0.00 Uhr)

Und nun seit Sonntag mindestens auf die kritische Marke von 1,00,meist sogar höher.So meldete Bayern in sieben Tagen bis 16.07 einen Anstieg der Neuinfektionen von 478.

Das sind 3,7 pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen.(Vortag 3,3.)

Quelle:

Funke Medien.