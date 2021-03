Das Robert-Koch-Institut hat vor der britischen Corona-Mutante in Deutschland gewarnt. Es ist zu erwarten das die ansteckende Variante demnächst Oberland gewinnt.

,,Es ist absehbar, dass B.1.1.7 bald die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird", sagte RKI Präsident Lothar Wieder am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesminister Jens Spahn in Berlin.

Hier die aktuellen Zahlen :



Hier die Samstagdaten :

Neuinfektionen innerhalb eines Tages: 9557.

(zum Vergleich die Vorwoche binnen eines Tages : 9762 / 300 Todesfälle.)

300 Todesfälle in 24 Stunden.

Die Zahl der binnen 7-Tage gemeldeten Neuinfektionen bundesweit pro 100.000 Einwohner.

7 -Tage -Inzidenz 65,4 (63,8.)