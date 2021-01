In Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Infektionen binnen Tagesfrist um 24.694 auf 1.891.581 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt um 1083 auf 39.878 zu.

Das sind 1.700 Fälle mehr als am Freitag der Vorwoche (1. Januar). Das RKI weist weiter daraufhin, dass es nach wie vor zu Verzögerungen bei den Meldungen kommt. So erklärte sich beispielsweise die hohe Fallzahl (31.849) am Freitag. Hier waren zahlreiche Nachmeldungen aus Brandenburg in die Statistik eingeflossen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Samstagmorgen bei 153,9. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Wie auch immer man die Zahlen interpretieren mag: Von einer signifikanten Entspannung sind wir offenbar trotz wochenlangem Teillockdown, späteren Verschärfungen der Regeln und jetzt vier Wochen ohne Präsenzunterricht an den Schulen noch weit entfernt.