Die Inzidenz in Bochum sinkt weiter und ab Freitag könnte es weitere Lockerungen geben.

Inzidenz in Bochum sinkt auf unter 35

Am Freitag könnten die Corona Maßnahmen in Bochum weiter gelockert werden. Die Inzidenz ist laut RKI heute den vierten Tag in Folge unter der wichtigen Marke von 50. Sie liegt aktuell bei 32,8. Bleibt die Inzidenz auch morgen noch unter 50, sind ab Freitag weitere Lockerungen möglich. Zum Beispiel können wir in Bochum dann auch ohne negativen Test in die Außengastronomie. Auch private Feiern sind dann wieder möglich. In der Öffentlichkeit dürfen sich dann drei Haushalte treffen oder sogar 10 Menschen mit einem negativen Testergebnis, auch wenn sie aus mehr als drei Haushalten kommen.

Quelle: Radio Bochum

Datenlage des Gesundheitsamtes Bochum

Corona-Pandemie ( letzte Aktualisierung: 8. Juni 2021 )

Bestätigte Fälle in Bochum

16.011 +11

davon genesen

15.520 +20

davon verstorben an Covid 19

163 +0

davon verstorben mit Covid 19

76 +0

Aktuell Infizierte in Bochum

252 -9

davon in stationärer Behandlung

27 +/-0

davon intensivmedizinisch

13 +1

mit Beatmung

10 +/-0

Durchgeführte Corona-Schutzimpfungen

267.125 +3.550

1. Impfung 178.460 +1.227

2. Impfung 88.665 +2.323

Gesundheitsamt Bochum