Bochum:

Im Sankt-Anna -Stift in Altenbochum sind 26 Menschen an Covid-19 erkrankt. 22 Bewohner und vier Mitarbeiter. Schon am Mittwoch meldete die Stadt zwei größere Infektionsherde.

Im Marienhospital in Wattenscheid und in einer Kurzzeitpflege in Bochum - Linden. Im Marien-Hospital gibt es inzwischen 54 Corona-Fälle .

Quelle: Radio Bochum