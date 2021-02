Schnee in Bochum: Alle Infos!

Schneefälle und Eisregen sorgen in Bochum für Verkehrseinschränkungen.



Die Bogestra hat ihren Betrieb nahezu eingestellt. Außerdem meldet die Polizei Bochum Glätte-Unfälle. Welche Einschränkungen am Montag und auch in den nächsten Tagen auf euch zukommen, erfahrt ihr hier.

Umweltservice Bochum auch am Montag im Einsatz

Eisregen und Schneemassen halten den USB auch am Montag (8.2.) weiterhin auf Trab. Aktuell herrscht Streustufe 1 (Stand 4 Uhr). Das heißt der Umweltservice Bochum streut aktuell verkehrswichtige Straßen wie Hauptstraßen oder auch Autobahn-Zu- und -abfahrten. Wenn ihr in Nebenstraßen wohn,t müsst ihr damit rechnen, dass da erstmal nicht geräumt wird.

Einschränkungen im Nahverkehr

Im öffentlichen Nahverkehr in Bochum fahren nur U35 und die Linie 310 - beide aber nur eingeschränkt. Die Linie U35 fährt unterirdisch zwischen Oskar-Hoffmann-Straße und Schloß Strünkede, die Linie 310 zwischen Höntrop Bahnhof und Lohring. Das meldet die Bogestra. Busse fahren gerade gar keine. Die Bogestra bemüht sich aber, in den nächsten Stunden weitere Bahnen und auch Busse an den Start zu bringen.

Bochum: Bisher nur kleine Glätte-Unfälle

Die Polizei in Bochum meldet eine ruhige Nacht. In Bochum hat es bis zum Sonntagnachmittag insgesamt 16 kleinere Glätte-Unfälle gegeben. Bei allen Unfällen war es zu Blechschäden gekommen. Verletzte gab es laut Polizei Bochum nicht. Mit mehreren kleineren Glätte-Unfällen ist die Lage in Bochum bisher recht ruhig. Wegen des andauernden Neuschnees und der Eisglätte rät außerdem der Umwelt Service Bochum dazu, nur in dringenden Fällen mit dem Auto zu fahren.

Feuerwehr Bochum mit kleinen Einsätzen

Auch für die Feuerwehr Bochum ist die Lage rund um das Schnee-Chaos ruhig. In der Nacht zu Sonntag war ein Gelenkbus der Bogestra eingeknickt. Er musste mit der Seilwinde eines Rüstwagens wieder auseinandergezogen werden. Außerdem fiel ein Baum am Sonntagmorgen auf die Dorstener Straße und beschädigte eine Stromleitung. Im Laufe des Tages hatte die Feuerwehr Bochum weiter nur kleine Einsätze. Zwei Bäume kippten Auf dem alten Kamp und am Suitbertweg um. Außerdem waren vereinzelt Menschen gestürzt. Die Feuerwehr Bochum ist mit der geringen Zahl an Einsätzen zufrieden. Die Bochumerinnen und Bochumer hätten auf die Warnungen gehört und seien entweder Zuhause geblieben oder sehr vorsichtig gewesen!

Umweltservice Bochum: Tonnen-Leerung erfolgt wenn möglich

Der Umweltservice Bochum hat am Sonntag den ganzen Tag gebraucht, um zumindest die Hauptverkehrsstraßen frei zu bekommen. Seit Sonntagmorgen waren 22 Streufahrzeuge im Einsatz. Zwei Schichten hätten wegen der anhaltenden Schneefälle eigentlich immer wieder von vorn begonnen, sagte und USB-Sprecher Jörn Denhard. Andere Straßen hätten noch gar nicht geräumt werden können. Die Müllabfuhr am Montag soll im Rahmen des Möglichen stattfinden. Wahrscheinlich werde es aber in einigen Straßen zu schwierig. Das entscheide der Fahrer vor Ort. Trotzdem bittet der USB, den Zugang zu den Mülltonnen möglichst schnee- und eisfrei zu halten.

Bochumer Suppenküche: Keine Ausgabe

Der Leiter der Bochumer Suppenküche, Dieter Schulz, hat uns mitgeteilt, dass die Essensausgabe an der Fliednerstraße Montag (8.2.) und Dienstag (9.2.) ausfallen muss. Wegen der aktuellen Straßen- und Verkehrsverhältnisse sei es nicht zu verantworten, dass sich die Gäste und Helfer*innen auf dem Weg zur Suppenküche machen und sich Gefahren aussetzen.

Bochum: Streusalzverbot!

Die Stadt Bochum verweist nochmal auf das Streusalzverbot bei Schnee und Glätte. Salz schade den Grünflächen und Bäumen und ist nicht gut für die empfindlichen Pfoten von Vierbeinern. Außerdem ist Salz eine Belastung für Gewässer und Grundwasser. Durch das Tauwasser gelangt das Salz in die Kanalisation. Damit Trinkwasser hergestellt werden kann, müsste das Grundwasser dann in den Klärwerken mit großem Aufwand gereinigt werdne. Die Stadt Bochum rät stattdessen zu umweltfreundlichen Streumitteln: Granulat, Asche, Splitt, Lava oder Sand.

Stadt Bochum erinnert an Regeln zur Schnee-Räumung

Die Stadt Bochum erinnert an die Verantwortung von Grundstückseigentümern, die Gehwege von Schnee frei zu halten. Grundsätzlich gilt: Für die Schneeräumung sind Eigentümer/innen von angrenzenden Grundstücken zuständig. Das kann auf Mieter/innen umgelegt werden. Eigentümer/innen sind trotzdem haftbar.

Gehwege müssen entlang des Grundstückes auf einer Breite von mindestens einem Meter geräumt werden.

Von 7 bis 20 Uhr müssen öffentliche Gehwege von Schee und Eis befreit werden Schnee, der nach 20 Uhr fällt, muss bis morgens um 8 Uhr beseitigt sein.

Bei Straßen ohne abgetrennten Gehweg muss mindestens ein Streifen von einem Meter entlang der Grundstücke von Schnee und Eis freigehalten werden.

Grundstücksbesitzer, die Haltestellen in unmittelbarer Nähe haben, müssen so räumen, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen und ein gefahrloser Zu- und Abgang zu Haltestellen und Wartehäuschen ist.

Quelle : Radio Bochum