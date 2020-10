Der ungebetene Gast kommt immer dann wenn man ihn am wenigsten erwartet.

Stell dir vor es klopft unbemerkt an deiner Tür.

Ob er hereinkommen darf fragt er nicht, er setzt sich einfach zu dir.

Am Anfang denkst du nicht darüber nach, er ist so still und inmitten deiner Gäste fällt er überhaupt nicht auf.

Die Mega - Party :

Viel zu spät bemerkst du einen Gast der nicht auf deiner Gästeliste stand.

Eigentlich der Punkt ,wo du denkst, nun könnte er langsam wieder gehen

oder?



Unmöglich :

Es ist viel zu spät, all deine diplomatischen Versuche - aufzustehen - ihn dazu zubringen sich zu verabschieden - ohne das irgendwer zu Schaden kommt.



Warum?

Dein Gast ist unsichtbar.

Später :

Gerne möchtest du die Zeit zurück drehen .

Dein Wunsch :

Ihn herauszerren, herausekeln, aber er sitzt wo er sitzt.

Er umarmt dich und alle Menschen die du umarmt hast .

Wie eine Spinne hockt er in deiner Nähe und er hat sein Netz schon längst gesponnen.

Vielleicht:

Nimmst du ihn mit zu dir nach Hause - stellst ihn auch deinen Lieben vor.

Am Folgetag nimmst du ihn mit ins Büro, in den nächsten Supermarkt, oder besuchst einfach nur Oma.

Leichtsinnig hast du dich längst an den ungebetenen Gast gewöhnt.

Rückblick:

Gäste einladen, Musik zum Tanzen, Getränke, die Tische versetzen, einen Stuhl ein bisschen weiter, du hast an vieles gedacht.

Die ungeliebte Maske war schnell in die Tasche geschoben und der Lippenstift wurde wichtiger als das Hygienemittel.

Du möchtest wissen von wen ich spreche ?



Covid-19...

Schon einmal von ihm gehört?