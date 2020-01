Segensfeier für werdende Eltern am 6. Februar in den Augusta Kliniken

In der Zeit der Schwangerschaft erleben werdende Eltern besondere Momente intensiven Glücks, unbändiger Freude, manchmal aber auch Sorgen und Ängste. Mit diesen Hoffnungen und Wünschen für ihr ungeborenes Kind, für sich als Mutter oder Vater und für die ganze Familie laden die Evangelische und Katholische Kirche in Bochum werdende Eltern am Donnerstag, den 6. Februar, um 17.00 Uhr, zu einem besonderen Gottesdienst in die "Kapelle unter dem Himmel" im Augusta Kliniken, Bergstr. 26, ein.

Die Kapelle ist dabei für einen Moment des Verweilens und der Ruhe mit ruhiger Musik und einigen kurzen Impulsen aus der Bibel geöffnet. Die evangelische Krankenhausseelsorgerin Martina Haeseler und der katholische Pastoralreferent Alexander Jaklitsch sprechen den werdenden Eltern ganz persönlich den Segen Gottes zu. Nach dem Gottesdienst besteht auch die Möglichkeit an der regulären Kreißsaalführung (um 17.30 Uhr) teilzunehmen.

Weitere Informationen gibt es auch online unter: www.segen-beruehrt-neues-leben.de