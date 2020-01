Fühlen Sie sich auch oft wie ein Außerirdischer, ein buntes Zebra oder als wären Sie komplett anders als alle Menschen um Sie herum? Fühlen Sie sich auch oft von Ihren Mitmenschen unverstanden und „ecken“ wegen Ihrem Verhalten oder Ihren Werten bei anderen Menschen an oder haben das Gefühl, dass Ihnen niemand richtig ähnlich ist und sie deshalb auf eine gewisse Art und Weise trotz sozialer Kontakte „einsam“ oder „alleine“ sind? Kennen Sie das auch?

Sind Sie volljährig und haben einen gemessenen IQ von mindestens 130?

Möchten sie Gleichgesinnte kennen lernen und sich verstanden und akzeptiert fühlen so wie Sie sind und sich über Ihre Besonderheiten austauschen?

Dann sind sie bei unserem Stammtisch bzw. Gesprächskreis vollkommen richtig! Wir möchten die weniger als 1% Betroffenen der Bevölkerung in Bochum und Umgebung zusammenbringen, damit sich Gleichgesinnte persönlich austauschen können. Evtl. entstehen daraus bei Interesse auch weitere Dinge wie gemeinsame Freizeitaktivitäten oder langfristige Kontakte.

Warum und wodurch genau bin ich anders? Was macht gerade mich aus und besonders? Welche Vor- und Nachteile bringen meine Begabungen mit sich? Was bedeutet Hochsensibilität oder Hochsensitivität? Welche Auswirkungen hat dies auf mein Leben und meine sozialen Kontakte?

Wo entdecken wir Gemeinsamkeiten und doch Unterschiede? Lasst es uns gemeinsam herausfinden!

Bei Interesse melden Sie sich in der Selbsthilfe-Kontaktstelle unter 0234-507 80 60 oder über selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org

Foto von Unsplash, Duy Pham.