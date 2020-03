Aufgrund der sich an diesem Wochenende überschlagenden Ereignisse derCorona-Pandemie haben sich mehrere Gastronomen der ISG Bermuda3Eck nach intensiven Gesprächen freiwillig dazu entschlossen, Restaurants und weitere Gastronomiebetriebe im Bochumer Bermuda3Eck frühzeitig zu schließen nehmen.



Der Vorstandssprecher der ISG, Dirk Steinbrecher, erläutert die Beweggründe: „Wir sind davon überzeugt, dass die Corona-Krise nur durcheine schnelle und konsequente Reduzierung der sozialen Kontakte in den

Griff bekommen werden kann und sehen uns zu diesem Schritt gezwungen,

um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben, aber auch die Besucherinnen und Besucher und nichtzuletzt auch die Bochumer Bürgerinnen und Bürger zu schützen.“

Restaurants seit Montag zu

Folgende gastronomische Ankerbetriebe (Restaurants) des Bermuda3Ecks sind seit Montag geschlossen:

• Restaurant Badalona

• Restaurant Beef & Burger

• Restaurant Café Konkret

• Restaurant Café Zentral

• Restaurant Rotunde

• Restaurant Tapas

• Restaurant Three Sixty

• Restaurant Tucholsky

• Restaurant Mandragora

Bars und Unterhaltungsbetriebe schlossen schon am Wochenende

In Übereinstimmung mit dem Erlass der Landesregierung zu den Einschränkungen im Freizeitbereich von Sonntag sind folgende weitereGastronomiebetriebe frühzeitig vom Netz genommen worden:

• Veranstaltungshalle riff (seit Mittwoch)

• Veranstaltungshalle Trompete (seit Sonntag)

• Billardhalle Cotton Club (seit Sonntag)

• Kneipe Flash (seit Sonntag)

• Kneipe Freibeuter (seit Sonntag)

• Kneipe Sachs (seit Freitag)

"Die Entscheidung trifft uns ins unternehmerische Mark!"

Gastronom Christian Bickelbacher ergänzt: „In dieser außergewöhnlichen Situation müssen wir als ISG und Gastrounternehmer in BochumVerantwortung zeigen und individuelle wirtschaftliche Interessen

hinter den Schutz der Bevölkerung zurückstellen. Wir hoffen,

dass weitere Gastronomen in Bochum unserem Beispiel folgen

werden. Die Entscheidung zu den Schließungen in unserem direkten

Verantwortungsbereich ist uns nicht leicht gefallen und trifft uns

unternehmerisch ins Mark, aber wir vertrauen auf die notwendige

Solidarität in Gesellschaft, Verwaltung und Politik, um die Krise bewältigen

und auch das Bermuda3Eck danach in einem gemeinsamen Kraftakt wieder

anschieben zu können.“