Die Stadt Bochum hat am heutigen Abend (12. März) bekannt gegeben, dass alle öffentlichen Veranstaltungen bis Ende der Osterferien (19. April) vorsorglich abgesagt werden. Sie will dazu beitragen, Ansteckungsmöglichkeiten deutlich zu verringern und die Ausbreitung des Corona-Virus zu verzögern.

Im Laufe des Tages hatte sich die Zahl der Erkannten in Bochum exponentiell auf 16 erhöht.

Außerdem bittet die Stadt alle Bürger, städtische Dienstleistungen, die online angeboten werden, auch online zu nutzen oder einen Amtsgang auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Auch so soll das Ansteckungsrisiko minimiert werden.