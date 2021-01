Hattingen hat was - ich liebe es.

Überrannt habe ich/wir es allerdings nie.

In Zeiten von Covid-19:

Überrannt wird es nun das beschauliche Hattingen und dies schon eine ganze Weile.

Vor Wochen waren uns Menschenmassen aufgefallen als uns unsere Radtour über Hattingen führte. Obwohl die Gastronomie geschlossen war - saß alles auf den noch vorhandenen Außenbestuhlungen - zwecks Picknick.

Was soll ich sagen - kein Tisch frei.

Eine Bitte:

Besucher die sonst in Hattingen stets "Herzlichst Willkommen sind " mögen bitte zu Hause zu bleiben ,so die Stadt.

Für mich verständlich. Überfüllte Wanderparkplätze und Straßenränder in Zeiten der Pandemie möchte man vermeiden.

Kontakte aus anderen Städten, Menschen die dicht an dicht stehen ,das schafft eine hohe Inzidenz.

Gerade an den Wochenenden sind die Besucher scheinbar nicht zu bremsen. Das kleine Hattingen platzt aus allen Nähten.

In Bochum scheint es da ganz anders zu laufen- egal in welche Richtung du schaust - nicht los - dabei gibt es auch hier beliebte Ausflugsziele.

Mal sehen wann der Touristenstrom hier einsetzt.

Wo soll Mensch hin fragt sich mancher?

Im ganzen Land und auch in der Welt sind die Bürgersteige oben.(Nix los)

Das ist mit Abstand nicht ganz einfach....

Aber wir schaffen das....

Halten wir uns zurück damit Hoffnung besteht auf ein Ende der Pandemie.

In diesem Sinne liebe Grüße an alle und auch Richtung Hattingen.