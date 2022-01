JUNGFRAU:

24.8.-23.9.

Alles was du anpackst gelingt und führt zum Erfolg .Daran ändert auch 2022 nichts. Der Erfüllung ambitionierter Ziele steht nichts im Weg. 2022 garantiert ein aufregendes Liebesleben und auch im Beruf ist alles bestens. Alte Partnerschaften werden wieder lebendiger und Singles wissen sich vor lauter Angeboten nicht zu retten.

Liebe:

Von Januar bis Mai, und dann wieder in den letzten zwei Monaten ist die beste Zeit deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen.

Job:

Wo andere aufgeben, kommst du gerade erst in Schwung. Tolle Erfolge in 2022. Es wird sein wie auf einer Bergtour-der Aufstieg zunächst beschwerlich-aber das Gipfelgefühl- der weite Blick ist es wert. Du kannst Stolz auf dich sein.

Quelle:

Movie tv