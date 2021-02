Zwei Wirkstoffe zur Behandlung von Rheuma können den Verlauf von Covid-19 verbessern.

Konkret geht es um die Wirkstoffe Tocilizumab und Sarilumab, sogenannte monoklonale Antikörper ,die bereits seit Jahren zur Behandlung von rheumatischen Arthritis eingesetzt werden und antientzündlich wirken, eine Eigenschaft ,die auch in der Therapie schwerer Covid-19- Verläufe eine wichtige Rolle spielt. Nun konnte bei dieser Studie festgestellt werden ,dass Intensivpatienten 10 Tage weniger eine Organunterstützung benötigten wie Beatmungsgeräte. Das Risiko zu versterben sei um 25 % gesenkt. Nun hofft man auf Zustimmung von WHO damit Tocilizumab und Sariumab im Kampf gegen Corona eingesetzt werden kann.

