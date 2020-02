Im Bereich an der Kassenberger Straße 9 wurde bei einer statischen Überprüfung einer Stützmauer eine Überlastung durch den Bus- und Schwerlastverkehr festgestellt. Zur kurzfristigen Entlastung des Bauwerkes wird die der Mauer zugewandte Fahrspur ab sofort gesperrt. Diese Maßnahme bleibt bestehen, bis eine bauliche Sicherung hergestellt ist und der Neubau begonnen werden kann. Eine entsprechende Umleitung für den Zeitraum der Einbahnstraßenregelung ist ausgeschildert.

Daher kommt es bei den Bussen der Linien 345, 355 und NE5 in Richtung Eppendorf ab sofort bis voraussichtlich Ende 2020 zu Umleitungen.

Dabei können in dieser Richtung die Haltestellen Meinholtweg, Gaußstraße, Am Birkenwald und Im Berge nicht angefahren werden.

An den entlang der Umleitungsstrecke liegenden Bushaltestellen wird bei Bedarf gehalten.