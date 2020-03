Die Stadt Bochum hat auch am heutigen Donnerstag, 26. März, ihr tägliches Corona-Update veröffentlicht. Dabei stehen Atemmasken, Hotlines und eine Veränderungen der Bedingungen für Corona-Tests. Außerdem sind die aktuellen Zahlen der infizierten Personen leicht gestiegen.



Ab morgen sollen 7000 Atemmasken für den Infektionsschutz nötigen Klasse FFP2 an die Akteure im Gesundheitswesen geliefert werden. Etwa die Hälfte der Atemmasken geht an Krankenhäuser. 40 % gehen an Pflegeeinrichtungen. Die restlichen 10 % gehen an den öffentlichen Gesundheitsdienst.

Eine Kinderbetreuung wird sehr wenig nachgefragt. In den aktuell 127 geöffneten Betreuungsstellen werden aktuell 350 Kinder betreut.

Kriterien für die Corona-Tests geändert



Die Corona-Hotline hat die Kriterien für einen Test geändert. Es wird sich weiterhin an den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts orientiert. Nun haben keine Rückkehrer aus den Risikogebieten keinen Anspruch mehr, da diese sich erweitert haben.

Dafür stehen nun Menschen aus kritischer Infrastruktur mit Atemnot und Husten im Vordergrund. Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Polizisten und Feuerwehrleute zählen ebenfalls zu der Gruppe, die getestet werden können, da diese wichtige Bereiche versorgen.

Ebenfalls sind chronisch Kranke und ältere Menschen in der Risikogruppe und stehen nun im Vordergrund.

Voraussetzung ist ein Termin bei der Corona-Hotline unter der Telefonnummer 0234 910–5555.

Zahlen des Tages



Nun zum Schluss noch die Zahl der Infizierten Menschen. Die aktuelle Zahl der positiv getesteten Menschen ist auf 180 gestiegen. 13 Personen gelten als genesen. 554 Verdachtsfälle konnten nicht bestätigt werden.