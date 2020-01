Auch im Jahr 2020 bietet der Bochumer Verein „Aktiv gegen Brustkrebs“ in Kooperation mit dem Brustzentrum Augusta Bochum wieder öffentliche Themenabende mit verschiedenen Schwerpunkten an. In dieser Gesprächsrunde mit Experten für Betroffene und Angehörige können in ungezwungener Atmosphäre alle Fragen rund um das Thema Brustkrebs gestellt werden.

Die Jahresübersicht:

23. Januar 2020

Strahlentherapie bei Brustkrebs – was ist heute möglich?

Mit PD Dr. Stefan Könemann (Strahlentherapiezentrum Bochum) und Dr. Daniel Metzler (Strahlentherapie Hattingen)

26. März 2020 (Achtung geänderter Veranstaltungsraum: Seminarraum 2, 3. Etage, Augusta-Kranken-Anstalt Bochum, Bergstraße 26)

Brustkrebs – Tipps zum Umgang mit Nebenwirkungen der Therapie

Mit Dr. Inka Krude (Alte Apotheke 1691) und Dr. Ute Bückner (Hämatologisch-onkologische Gemeinschaftspraxis Bochum)

7. Mai 2020

Aktuelle Standards der Brustkrebsoperation

Mit OÄ Victoria Soos (Augusta-Kliniken)

16. Juli 2020

Antihormontherapie und Brustkrebsnachsorge – was gibt es Neues?

Mit Gudrun Sommer und Frau Dr. Elke Sougoule (niedergelassene Gynäkologinnen)



26. November 2020

Brustkrebs – wenn die Angst mich einholt

Mit Christine Wähner (Psycho-Onkologin und Chefärztin der Klinik für Gerontopsychiatrie Augusta-Kranken-Anstalt Bochum-Linden)

Veranstaltungsort:

Forum 2 im Gesundheitszentrum der Augusta-Kliniken

Bergstraße 25, 44791 Bochum

Uhrzeit: 18 Uhr – 19.30 Uhr

Ausnahme Themenabend 26.3.2020: : Seminarraum 2, 3. Etage, Augusta-Kranken-Anstalt Bochum-Mitte, Bergstraße 26

Der Eintritt ist frei!

www.aktivgegenbrustkrebs.de