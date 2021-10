Insbesondere die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig es ist, sich in seinem Zuhause rundum wohlzufühlen. Viele Menschen verbringen mehr Zeit zu Hause und verbrauchen dadurch auch mehr Strom. Gerade jetzt ist es ratsam, sich mit dem eigenen Stromverbrauch zu beschäftigen. Wie hoch ist der Stromverbrauch meines Haushalts und befinde ich mich damit im üblichen Durchschnitt? Wie kann ich meinen Stromverbrauch verringern und dadurch Kosten sparen?

Die Stabsstelle Klima & Nachhaltigkeit der Stadt Bochum unterstützt mit einer Informationskampagne das Energiesparen in Bochumer Haushalten. Zu diesem Zweck werden in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW Strommessgeräte verliehen und kostenlose Beratungsgespräche angeboten.

Ziel der Kooperation ist es, den Bochumer:innen mögliche Einsparpotenziale aufzuzeigen und nicht zuletzt dadurch auch einen wichtigen Beitrag zum Klima-schutz zu leisten. Weitere, ausführlichere Informationen finden Sie auch auf den Informationsseiten der Verbraucherzentrale NRW https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/energie/strom-sparen.

Spüren Sie selbst die heimlichen Stromfresser in Ihrem Haushalt auf und leihen Sie sich für bis zu 14 Tage ein Strommessgerät gegen eine Kaution von 20 Euro und unter Vorlage Ihres Personalausweises. Damit können Sie den Stromver-brauch einzelner Haushalts- und TV-Geräte messen und Stand-by-Verlusten auf die Spur kommen.

Neugierig geworden?

Terminvereinbarungen zur Abholung der Strommessgeräte und für individuelle Beratungsgespräche sind möglich unter bochum.energie@verbraucherzentrale.nrw oder Telefon: 0234/974737-33

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Stabsstelle Klima & Nachhaltigkeit der Stadt Bochum: klimaschutz@bochum.de; Telefon 0234/910-1413

oder an die Energieberatung der Verbraucherzentrale: bochum.energie@verbraucherzentrale.nrw; Telefon: 0234/974737-33