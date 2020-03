Alles, was am heutigen Samstag, 28. März in Bochum wichtig ist. Dazu gehört die aktuelle Entwicklung des Corona-Virus, ein Zugbrandt, italienische Patieneten im Katholischen Klinikum Bochum.

Doch es gibt auch Unterhaltsames zu vermelden: Das Schauspielhaus hat sich etwas überlegt, um sein Publikum zu unterhalten.

Die Zahl der infizierten Corona-Patienten ist auf 205 gestiegen. Damit sind 21 Neuerkrankungen im Vergleich zu Gestern bekannt geworden. Außerdem ist ein Bewohner des Heinrich-König-Seniorenzentrum an dem Virus verstorben.

Katholisches Klinikum Bochum zeigt sich solidarisch



Bereist am gestrigen Freitag, 27. März, ist bekannt geworden, dass das Katholische Klinikum Bochum (KKB) zwei Corona-Patienten aus Italien aufgenommen hat. Zehn weitere sollen folgen. Damit zeigt sich das KKB solidarisch mit den betroffenen Italienern, denn man wisse nicht, wie schlimm es Deutschland treffen wird, heißt es auf der Führungsebene des Krankenhauses. Mit dieser Aktion komme man seinen christlichen Pflichten nach, da in dem Krankenhaus ebenfalls mehr als 70 Nationen zusammenarbeiten.

Autozug brennt in Langendreer



Außerdem hat auf einem Güterzug nahe des Bahnhof Langendreer zwölf Neuwagen gebrannt. Dadurch hat sich starker Rauch entwickelt. Die 45 Einsatzkräfte vor Ort mussten die Innenräume der Fahrzeuge aufbrechen, um die Brandtherde zu löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt die Ursache.

Das Schauspielhaus vloggt



Das Schauspielhaus hat sich stattdessen etwas für sein Publikum ausgedacht. Jeden Tag geht ein Vlog aus dem Alltag des Ensembles online. Denn die Homestories zeigen noch einmal eine andere Seite des Schauspielhauses. Jeder Mitwirkende liest in regelmäßigen Abständen etwas aus seinem Lieblingsbuch vor.

Zum Youtube-Kanal des Schauspielhauses