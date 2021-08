Kurz Info:

Am Samstag hat die Stadt Bochum einen weiteren Corona-Toten gemeldet.

RIP.

Die Inzidenz ist laut Robert -Koch-Institut weiter gestiegen. Die Inzidenz ist in Bochum weiter gestiegen und liegt aktuell bei 145,4.

Impfungen rückläufig:

Am Sonntag hat es bei uns in Bochum insgesamt 1123 Impfungen gegeben.697 Bochumer*innen haben sich zum ersten Mal impfen lassen.426 haben bereits die zweite Impfung bekommen.

Insgesamt sind mehr als 231-tausend Menschen in unserer Stadt schon zweimal geimpft worden.